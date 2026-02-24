Presidenta de México responde si el Mundial 2026 está en peligro por violencia del narcotráfico

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial 2026 sigue siendo tema de conversación por estas horas. Y no precisamente por ser uno de los eventos deportivos más esperadas este año, sino por la preocupación sobre la mesa, tras la ola de violencia desatada en Guadalajara, México, por el narcotráfico.

Las imágenes y noticias han dado la vuelta al mundo sobre la situación en la localidad, en la que bloqueos, incendios de vehículos y situación de caos en el aeropuerto de la ciudad han sido la norma, después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'Mencho', y que era apuntado como uno de los lideres del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre todo esto, y ante las preocupaciones que Guadalajara u otras ciudades mexicanas dejen de ser sedes para la Copa del Mundo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, salió al paso y quiso tranquilizar a la afición futbolera.

El Mundial 2026 estaría garantizado

La mandataria fue consultada por el tema en una rueda de prensa. "¿Qué garantías hay para que realice el mundial?", preguntó una periodista antes de la contundente respuesta de la dirigente: "Todas las garantías".

La misma comunicadora insistió: "¿No hay ningún riesgo?", a lo que sin titubeos contestó Sheinbaum: "No hay ningún riesgo". Una frase que reduce la tranquilidad con la que aparentemente asumen la situación actual en el país.

Todo lo anterior en medio de una escalada de violencia lanzada por el grupo delictivo, que ha reaccionado al asesinato de su líder por parte de una operación policia.

¿Qué partidos están en peligro en Mundial 2026?

Aún no hay postura de la FIFA, aunque distintos sectores exigen que el máximo ente se pronuncie ante lo que está ocurriendo y minimice los riesgos en una ciudad que albergará hasta cuatro partido del certamen.

Estos compromisos son el Corea del Sur ante el ganador de la Ruta D de la UEFA, que se jugaría el jueves 11 de junio; el México contra Corea del Sur, previsto el jueves 18 de junio; y el Colombia vs el que se gane el cupo entre DR Congo, Nueva Caledonia y Jamaica son tres de esos primeros partidos.

Ahora bien, el más mediático para el Mundial 2026 en esta localidad, sin duda alguna, es ese que protagonizaran Uruguay vs España el viernes 26 de junio, que puede agrupar a un importante número de turistas.