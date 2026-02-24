Cuentas pendientes en La Rinconada: La gran favorita de la afición reaparece tras 91 días de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

Continúa el primer meeting y con esto la realización de la décima fecha del mismo, este domingo 01 de marzo con la presentación de la reunión 10 de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, la cual, contará con una programación de 12 interesantes competencias .

La novena carrera del programa será para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras con una nómina hasta el momento de 11 competidoras inscritas, para el recorrido de 1.100 metros.

Uno de ellas es The Queen Roca, que para esta ocasión pasa a las manos del entrenador Freddy Escobar y en será montado por el jinete profesional Jean Carlos Rodríguez para los colores del Stud ‘La Roca-AC’. Es un producto de Delberately en Money Up por Show Up, nacido y criado en el Haras La Celeste.

La alazana de cuatro años regresa al óvalo de Coche luego de 91 días sin estar en competencias públicas. La última presentación fue el pasado 30 de noviembre, carrera en la que era uno de las más cotizadas, el ejemplar falló al arribar en la cuarta casilla y posteriormente su jinete informó que el ejemplar había corrido negado.

Cabe destacar que el preparador también regreso recientemente y el mismo buscará de cortar una racha sin subir al recinto de ganadores desde el pasado 30 de junio del 2024, ese día lo hizo por intermedio del ejemplar Divergente.

Trabajos de The Queen Roca en la pista de La Rinconada:

Feb 21 K. Briceño E/S 16,3 31,4 45 (600) 59,4/74// 2V, cómoda con remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.