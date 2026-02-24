La huella del mejor del mundo en Coche: Un nieto del legendario Galileo debuta este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El primer ciclo de la temporada hípica de 2026 alcanza su tercer mes de actividad. Este domingo primero de marzo, el óvalo de Coche recibirá a la afición en lo que representa la décima fecha del calendario oficial. El programa consta de doce competencias de alto nivel, con el atractivo central del 5y6 nacional, el cual iniciará sus acciones a partir de la séptima carrera de la tarde.

La expectativa crece ante la calidad de los inscritos, en una jornada que promete emociones desde el aparato de partidas. El patio de caballos en La Rinconada muestra un incremento notable tanto en cantidad como en la jerarquía de sus corredores, un síntoma del buen momento que atraviesa la hípica local.

El estreno de More Than Galileo: Genética de clase mundial

La primera válida del programa, pautada para las 3:30 de la tarde, reúne a doce ejemplares de tres años en una distancia de 1.300 metros. Entre nacionales e importados, resalta una figura que acapara la atención de los especialistas: More Than Galileo. Este potro castaño, que partirá por el puesto de pista seis, marca el debut oficial de una pieza con un pedigrí excepcional para el medio venezolano.

El ejemplar es producto de una adquisición en subasta electrónica realizada en octubre de 2025, por un monto de 10.000 dólares. Pese a que no registra actuaciones previas en las pistas norteamericanas, su árbol genealógico lo posiciona como un prospecto de primer orden para la yunta conformada por el jinete Johan Aranguren y el entrenador Gabriel Márquez.

Un cruce de leyendas: More Than Ready y Galileo: La Rinconada

La relevancia de More Than Galileo reside en su origen. Su padre, el legendario More Than Ready, fue un corredor de élite en los Estados Unidos que acumuló ganancias por encima del millón de dólares. Su hoja de servicios refleja siete victorias en diecisiete presentaciones, con múltiples triunfos en eventos de grado que lo consagraron como uno de los sementales más versátiles y exitosos de la industria moderna.

Por la línea materna, la influencia es aún más imponente. Su madre, Galileo’s Lady, es hija del extraordinario Galileo. El semental irlandés, reconocido de forma unánime como el mejor del mundo durante años, dejó una huella imborrable en la historia del hipismo. Galileo finalizó su campaña con seis triunfos en ocho salidas y una producción monetaria de 2.245.373 dólares. Su legado es inalcanzable: más de cien de sus hijos lograron victorias en pruebas de Grado 1 a nivel global.

Expectativas en la arena de Coche

La presencia de un nieto de Galileo en la arena de Caracas genera un interés lógico entre los apostadores y conocedores de la materia. La adaptación de esta clase de corredores a la pista local es el gran interrogante de la tarde, pero su respaldo genético sugiere una capacidad superior frente al lote de no ganadores. Con la décima jornada a la vista, el público se prepara para presenciar si el talento de sus ancestros se traslada a los metros finales de la primera válida.

Ejercicios previos: La Rinconada Debutante

El ejemplar viene con trabajos desde el pasado mes de enero sin embargo los dos últimos se muestran a continuación:

Feb. 14 R. Arraga E/S 27,4 41,2 53,4 65,4 (1000) 80 2p 94,3/110,3// de -a+, muy bien al final con remate de 12.

Feb. 21 J. Aray. E/S 15 28,4 42 54,4 67,1 (1000) 80,3 2p 95,4/ animado y respondió, muy bien a + 2c de Alkalino con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.