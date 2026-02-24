Gulfstream Park distribuirá más de 2 millones de dólares, un mes antes del final Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, tendrá este sábado 28 de febrero la jornada principal, que contará con 14 competencias, entre las cuales se encuentran nueve stakes (ocho son de Grado) y que en total repartirán más de $2 millones. El Fountain of Youth Stakes (G2) de 425,000 dólares y el Davona Dale Stakes (G2) de 225,000 dólares serán las pruebas estelares. Carreras que conceden puntos en la ruta hacia el Kentucky Oaks G1 y el Kentucky Derby G1, respectivamente.

Gulfstream Park se acerca al cierre de meeting

Este jueves inicia la semana 14 del Championship Meet que se corre en Gulfstream Park. A un mes de cierre de temporada, presenta este sábado una cartelera de nueve stakes que incluyen ocho pruebas de grados, en las cuales dos de ellas otorgan puntos de clasificación para el Kentucky Derby (G1) y Kentucky Oaks (G1), a celebrarse en mayo. Esta jornada suma $2.025 millones de premios entre los stakes a correrse.

La programación del sábado inicia a las 11:30 a.m., hora del este en USA (12:30 p.m., hora venezolana), con una carrera de Allowance Optional Claiming, seguida de un Maiden Special Weight, pruebas que dan paso al primer stakes de la cartelera.

3ª) Colonel Liam Stakes ($200,000) (1:32 pm, Vzla)

4ª) Canadian Turf Stakes G3 ($175,000) (2:03 p. m. Vzla)

6ª) Herecomesthebride Stakes G3 ($200,000) (3:04 p. m. Vzla)

7ª) Gulfstream Park Mile Stakes G3 ($225,000) (3:34 p. m. Vzla)

La octava será un Allowance Optional Claiming, y la novena un Handicap de $100,000, que dan paso al cierre de programa con los últimos Stakes de Grado.

10ª) The Very One Stakes G3 ($175,000) (5:04 p. m. Vzla)

11ª) Davona Dale Stakes G2 ($225,000) (5:34 p. m. Vzla) Kentucky Oaks G1

12ª) Honey Fox Stakes G3 ($175,000) (6:05 p. m. Vzla)

13ª) Mac Diarmida Stakes G2 ($225,000) (6:36 pm, Vzla)

14ª) Fountain of Youth Stakes G2 ($425,000) (7:11 pm, Vzla) Kentucky Derby G1

El Fountain of Youth Stakes (G2) y el Davona Dale Stakes (G2) conceden puntos en la ruta hacia el Kentucky Oaks G1 y el Kentucky Derby G1, respectivamente, a una escala de 50-25-10-4-2 a los cinco primeros finalistas.