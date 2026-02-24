¡A escena el gran prospecto! La Rinconada recibe al segundo ejemplar más caro de la subasta 2023

Suscríbete a nuestros canales

La décima reunión de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada promete ser una fecha de estrenos y altas expectativas. Este domingo 1 de marzo, la afición hípica será testigo del debut de media docena de pisteros, entre los cuales destaca una de las adquisiciones más costosas del último mercado de subastas.

Un programa completo para la afición: La Rinconada

El principal recinto hípico del país abrirá sus puertas para una cartelera de doce competencias de alto nivel. La jornada iniciará puntualmente a la 1:00 de la tarde y bajará el telón a las 5:35 p.m., tras una tarde que combinará la experiencia de ejemplares maduros con el ímpetu de los nuevos corredores. En esta ocasión, la arena de Coche servirá de escenario para el estreno de varios purasangres, tanto nacionales como importados, lo que añade un componente de incertidumbre y emoción a los pronósticos.

La quinta válida: El foco de las miradas

La atención de los analistas y apostadores se centrará en la undécima carrera del programa, válida como la quinta del tradicional juego del 5y6. Esta prueba, reservada para caballos de cuatro años debutantes o no ganadores, se disputará en un recorrido de 1.100 metros. Además del prestigio de la victoria, el incentivo económico resulta abrumador: una bolsa especial de $27.040 a repartir entre los mejores clasificados.

El esperado estreno de una pieza de lujo

Dentro de la nómina de diez participantes que tomarán la partida en la quinta válida, sobresale un nombre por encima del resto. Se trata del potro German Champion un hijo de Lead Astray en Karola Princess, un ejemplar que generó grandes titulares desde sus primeros pasos en el mercado.

Este purasangre ostenta el título de ser el segundo ejemplar más costoso de la prestigiosa subasta Unicria 2023. El Stud “Team Family II” desembolsó la suma de $19.000 el pasado 2 de noviembre de 2023 para hacerse con sus servicios. Tras un largo proceso de doma y entrenamiento, el potro finalmente medirá su velocidad en la pista oficial bajo la tutela del preparador Rafael Alemán Jr. y la conducción del efectivo jinete Hemirxon Medina.

Expectativa y estrategia

La presencia de este costoso prospecto en una distancia tan corta como los 1.100 metros sugiere una demostración de explosividad desde el aparato de partidas. No obstante, la competencia no será sencilla; otros nueve rivales buscarán amargar el debut del millonario heredero de Lead Astray.

Este domingo, La Rinconada no solo pondrá a prueba el talento de los profesionales, sino que también validará la inversión de los propietarios que apuestan por el futuro del hipismo nacional. La mesa está servida para una reunión donde cada segundo en el cronómetro tendrá un valor de oro.