La Rinconada abre marzo con 12 desafíos: La reunión 10 promete emociones a granel

Suscríbete a nuestros canales

El majestuoso óvalo de Coche se prepara para una jornada de alta intensidad este domingo 1 de marzo. Con una cartelera de 12 competencias y el incentivo de un 5y6 que busca superar su propio récord de recaudación, la afición hípica centra su mirada en el epicentro del hipismo venezolano.

Un calendario de emociones sin tregua: La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó la programación oficial para la décima fecha del primer meeting de 2026. La jornada arrancará a la 1:00 de la tarde y contará con un total de 12 pruebas. Aunque el programa carece de eventos selectivos o de grado, la competitividad en las series comunes garantiza un espectáculo de primer nivel para los apostadores.

Las pruebas de mayor renta en el ciclo de las no válidas

La primera competencia de la tarde destaca como uno de los platos fuertes. Cuatro caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 4,5 y 6 carreras, se medirán en una distancia de 1.600 metros. Esta prueba especial repartirá una bolsa adicional de $33.800. La nómina la integran:

Perfect La Combee (Usa) (01), Magicshadow (Usa) (02), El Relámpago (03), Gran Alabama (04).

Poco después, ya para el 5y6 nacional en la primera válida a eso de las 3:30 de la tarde, la séptima carrera, primera válida servirá. En un recorrido de 1.300 metros, 12 ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores buscarán la victoria:

My Security (01), Doctor Rodilla (02), Zadkiel (03), Magneto (04), Triunfante (05), More Than Galileo (Usa) (06), Macho Abarrio (Usa) (07), Sr Gato Pardo (08), Abuelo José (09) Rey De Oro (10), Tropezón (11) y Mushu (Usa).

El 5y6: Tras la caza de un nuevo récord histórico

Precisamente, la séptima competencia marcará el inicio del tradicional juego del 5y6. Tras una secuencia de tres domingos consecutivos con montos récord, la expectativa es total. La meta a batir se sitúa en los Bs 302.077.620,00. El excelente dividendo abonado en la jornada previa actúa como el principal motor para que la fanaticada respalde masivamente esta apuesta nacional.

La lucha por la estadística: D’Angelo marca el ritmo y Aray al acecho

En el departamento de entrenadores, Riccardo D’Angelo mantiene un ritmo firme en la cima del meeting. No obstante, su ventaja es mínima: apenas una victoria lo separa del segundo puesto, lo que convierte a cada retiro y cada monta en factores determinantes para el liderato.

En cuanto a los jinetes, el panorama sufrió cambios significativos. Ante la suspensión de Robert Capriles (quien lidera con 10 fotos), la figura de Jhonathan Aray cobra un protagonismo absoluto. Tras sus cuatro triunfos en la jornada anterior, Aray escaló a la segunda casilla con 8 victorias y se perfila como el gran candidato para asaltar el primer lugar de la tabla en este inicio de marzo.