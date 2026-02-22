Histórico: Monto sellado del 5y6 nacional llega a los 300 millones de bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada ve cumplir en sus aposentos la realización de la programación número nueve del primer meeting de la temporada 2026, con una agenda de 11 competencias, con una Condicional Especial en la última carrera no válida de la tarde y el juego del 5y6 nacional desde la sexta carrera del día.

La Rinconada: 300 millones de bolívares en el monto sellado del 5y6 nacional

La primera competencia de la jornada la ganó la yegua importada Etna’s Napper con la dupla de Jhonathan Aray y Carlos Luis Uzcategui como jinete y entrenador, dejó un tiempo de 84,4 en 1.400 metros con un dividendo a ganador de Bs120.76.

Luego sería el turno de la yegua Sra Soraya, vencedora de la segunda competencia en una distancia de 1.200 metros con un tiempo oficial de 75.3, fue presentada por el entrenador Freddy Petit y montada por el jockey profesional Jean Carlos Rodríguez.

La tercera no válida de la tarde dominical fue conseguida por la yegua Mother Carmen, pensionada de Antonio Martínez y montada por Yoelbis González, la cual dejó un tiempo oficial de 72.4 para los 1.200 metros y generó un dividendo a ganador de Bs.491.75.

La cuarta prueba de la tarde dominical fue para el ejemplar maduro Colossus, bajo la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Rafael Cartolano con un crono oficial de 85.2 en los 1.400 metros y dejó un pago de Bs. 146.28 a ganador.

Mientras para cerrar, la quinta carrera no válida se corrió una Condicional Especial para yeguas maduras donde la victoria fue para la importada Fleet Street, presentada por Carlos Luis Uzcategui y Jhonathan Aray en el lomo de la purasangre, la cual dejó un crono final de 71.4 en 1.200 metros y un pagó mínimo de 110.00 a ganador.

Monto Sellado del 5y6

La recaudación de la semana nueve para el juego del 5y6 nacional alcanzó un montó récord de Bs.302.077.620,00 para llegar por primera vez al monto de los 300 millones de bolívares, de los cuales, se usarán para pagar a los ganadores con seis ejemplares un monto de Bs. 163.121.914,80, y para los ganadores con los cinco caballos acertados, se repartirán Bs. 42.290.866,80.