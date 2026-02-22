MLB: José Altuve cerca de lograr esta cifra y escalar en la lista de venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El camarero José Altuve encara la temporada 2026 de las Grandes Ligas con la posibilidad de alcanzar hitos que consolidarán su legado en la Gran Carpa. El segunda base de los Astros de Houston inicia este ciclo con 2388 imparables de por vida, situándose a 112 hits de la cifra de 2500, una marca que solo tres venezolanos han superado en la historia de la MLB.

El camino al ascenso

La regularidad ofensiva de Altuve ha sido el factor determinante en su carrera. Con 35 años, el jugador se mantiene como una pieza central en la alineación de Houston. De mantener su promedio de producción habitual, el cual supera los 150 hits por temporada completa, el nativo de Puerto Cabello alcanzaría los 2500 inatrapables durante la segunda mitad de la campaña 2026.

Este logro lo uniría a un grupo selecto de peloteros venezolanos que han cruzado dicha frontera: Miguel Cabrera (3174), Omar Vizquel (2877) y Luis Aparicio (2677). La entrada a este club no solo representa un éxito individual, sino que refuerza sus argumentos para una futura postulación al Salón de la Fama de Cooperstown.

Abreu en la mira

Uno de los objetivos más inmediatos para Altuve en 2026 es el cuarto lugar histórico entre los máximos hiteadores nacidos en Venezuela. Actualmente, esa posición pertenece a Bob Abreu, quien finalizó su trayectoria con 2470 incogibles.

Altuve necesita 83 hits para igualar a Abreu y 84 para desplazarlo. Considerando que en 2025 conectó 156 imparables y mantuvo un promedio de bateo de .265, las proyecciones indican que este movimiento en el escalafón nacional podría ocurrir antes de la pausa del Juego de Estrellas.