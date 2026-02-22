MLB: Moisés Ballesteros se reporta a los campamentos de los Cachorros

Suscríbete a nuestros canales

El prospecto venezolano Moisés Ballesteros finalmente se incorporó este domingo a los entrenamientos de primavera de los Cachorros de Chicago en Arizona. La llegada del receptor e inicialista de 22 años se vio postergada durante los primeros días de la pretemporada debido a complicaciones administrativas con su visado, una situación que ya ha sido resuelta de manera definitiva por la organización.

Tras su arribo a las instalaciones del equipo, Ballesteros expresó su alivio por integrarse al grupo de trabajo. El jugador manifestó, a través de un intérprete, que sintió ansiedad durante la espera, pero que su enfoque actual está totalmente centrado en la preparación física y técnica junto a sus compañeros. "Estoy listo para dar mi mejor esfuerzo", afirmó el pelotero ante los medios presentes.

Plan de trabajo específico bajo la dirección de Craig Counsell

El manager de la novena de Chicago, Craig Counsell, confirmó que el equipo implementará un cronograma de entrenamiento diferenciado para el joven slugger. Debido a la semana de inactividad respecto al resto del roster, el cuerpo técnico ha decidido que Ballesteros progrese a un ritmo más lento para evitar lesiones por sobreesfuerzo y asegurar una adaptación adecuada al ritmo de competencia del Spring Training.

Counsell enfatizó que no hay urgencia en acelerar los procesos, priorizando la condición física del jugador antes de otorgarle una carga completa de trabajo en los juegos de exhibición. Esta gestión busca nivelar su estado de forma con el de los jugadores que reportaron puntualmente desde el inicio de la concentración.

Receptoría y primera base

Una de las claves en el desarrollo de Ballesteros para esta temporada será su capacidad de desempeñarse en múltiples posiciones. Craig Counsell informó a la prensa que el plan de entrenamiento incluye repeticiones constantes tanto en la receptoría como en la primera base. Esta estrategia busca maximizar el valor del venezolano y facilitar su eventual ascenso al equipo grande, ofreciendo mayor flexibilidad en el lineup.

Expectativas para la temporada 2026

Moisés Ballesteros es considerado el prospecto número uno de la organización y uno de los talentos ofensivos más importantes en el sistema de granjas de los Cachorros. Su capacidad de contacto y poder con el madero lo sitúan como una pieza importante para el futuro cercano de la franquicia.