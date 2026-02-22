Prince Julio César expone sobornos de Jacqueline Aguilera y Osmel Sousa

Suscríbete a nuestros canales

El director de Miss Universo Cuba, Prince Julio César expuso los intentos de sobornos por parte de Jacqueline Aguilera y Osmel Sousa para “ayudar” a Emely Barile en el Reina Hispanoamericana 2026, donde se posicionó como la 5ta finalista.

Durante la gala, la representante de Venezuela logró destacar en cada una de sus etapas como la presentación, el primer y segundo corte de candidatas, así como la temida ronda de preguntas. Sin embargo, a pesar de su desempeño no logró la octava corona.

Jacqueline Aguilera, Emely Barile y Osmel Sousa / Cortesía

Una “ayudita” para Emely Barile

Tras finalizar el certamen de belleza que dio como ganadora a la delegada de Curazao, el también abogado publicó una serie de mensajes que la directora nacional del Miss Grand International le habría enviado días antes de la noche final.

Según muestra la conversación, Jacqueline Aguilera le solicita una “ayuda para Emely” en la entrevista con el jurado, del cual formó parte para conocer a la nueva reina.

De igual manera, dejó en evidencia un registro de llamadas del “Zar de la belleza”, posiblemente para hacer la misma petición.

La indignación de Prince Julio César

Indignado por la situación y ciertos “favores” a conveniencia decidió exponerlos y fijar posición frente a este tipo de prácticas dentro de los certámenes de belleza.

“Cuando alguien habla de discreción e imparcialidad, que empiece por practicarla. Porque pedir ayuda por debajo de la mesa, intentar influir en jurados, mover contactos y usar plataformas digitales para minimizar a otras mujeres mientras intentas imponer a tus favoritas, no es ética… es desesperación”, sentenció.

Aclaró que no vota por favoritismo, presión o para seguir una agenda, su votación está basada en su criterio. Prince Julio César llamó “falsa” a Jacqueline por no practicar lo que profesa, engañando incluso a su público. Por último, afirmó que seguirá exponiendo a quienes armaron la tramoya.