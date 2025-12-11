Jacqueline Aguilera desata su furia contra Alicia Machado: “Siento lástima”

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días la farándula y el mundo de las reinas de belleza ha sido sacudida por las polémicas declaraciones de Alicia Machado contra Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, que no tardaron en obtener una reacción de Jacqueline Aguilera.

Luego de que Machado emitiera una opinión ácida llamando “damas de compañía” a las Miss Universo 2008 y 2009, la directora del Miss Grand Venezuela desaprobó su conducta con un comentario en Instagram.

“Que feo hablar así de otras mujeres y de otras venezolanas y ponerlas en entredicho. Muy mal Joseph Alicia, deberías retractarte”, sentenció.

Alicia Machado sin piedad contra Jacqueline Aguilera

A través de un nuevo live en TikTok, Alicia Machado mencionó sin pelos en la lengua a Jacqueline Aguilera por salir en defensa de Dayana Mendoza y Stefanía Fernández.

“La Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mie$@! Con lo que me importa. Esa sí ha sido una tremenda fracasada”, aseveró la también actriz.

“En fin, querida. Toda la vida me has caído como una patada en una t*ta a las tres de la mañana. ¡Bendito sea el creador! (…) acuérdate que la gente de TikTok es un poquito más violenta”, añadió entre risas.

Jacqueline Aguilera sale en su defensa

Como todo a quedado en redes sociales, la Miss World 1995 usó su plataforma para dejar un mensaje en respuesta a quien fue hace 30 años su compañera en el Miss Venezuela.

Jacqueline aseguró que Alicia lleva arrastrando sentimientos en su contra por 30 años y, demás, afirmó sentir “lástima” por una persona con poca educación y valores.

"Es muy probable que del fracaso surjan los éxitos... solo diré que siento lástima de este personaje que no tiene a nadie que le aconseje tener un mínimo de educación y valores morales! No me importa para nada su opinión ni los sentimientos que tenga por mi arrastrados por más de 30 años. Le dije que debería retractarse al hablar de otras MU pero en realidad quien le cree?”, escribió en un comentario.