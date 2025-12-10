La palabra de Jessenia Romero: Dos presentados con opción en la reunión 48 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Jessenia Romero es una de las tres preparadoras que actualmente lleva campaña en el óvalo de Coche. Su principal propósito es avanzar de forma constante en un mundo tan competitivo, y poco a poco, la entrenadora recibe nuevas oportunidades y ejemplares para demostrar el talento que posee.

Jessenia Romero: Datos Hípicos Entrevista La Rinconada

Sus números desde que inició en el entrenamiento revelan una alta efectividad. En 36 actuaciones, Romero acumula cuatro triunfos, lo que se complementa con una destacada posición en el marcador: seis de sus presentados ocuparon el segundo lugar y cinco lograron el tercero. Esto equivale a una efectividad de 42% al considerar a sus ejemplares entre los tres primeros puestos.

En la última entrevista del año desde la mañana rutinaria de ajustes, el equipo de Meridiano Web conversó con la entrenadora. Romero misma detalló a la fanaticada el chance real que tiene con los dos ejemplares que presenta en la reunión 48.

El Gran Olimpo representa su primer compromiso en la séptima carrera, justo donde comienza la jugada del Loto Hípico. Este ejemplar estrena su cuadra y reaparece tras 119 días sin correr. ¿Cómo maneja el regreso a la pista de un caballo con tanto tiempo sin competir?

-Este caballo tiene alrededor de cuatro meses conmigo, no atrasamos un poco con él por un tema de salud. Sin embargo, para esta ocasión no esta en su topo óptimo pero esta competencia ayudará a ponerse en forma y llegar al 100% de condición.

Estrena cuadra: Ejemplares Reunión 48 5y6 Nacional

Luego en la duodécima carrera, también estrena su cuadra la yegua de cuatro años Sweet Sensations.

- Esta yegua proviene de otro entrenador y la recibí en óptimas condiciones en mi caballeriza. No le tengan miedo al cambio de establo. De verdad, ella se adaptó muy bien, y con el trabajo que realizamos, esperamos que haga una buena carrera.