Juan Alfonso Baptista ‘El Gato’ relata la difícil situación que vive en soledad

El famoso actor venezolano Juan Alfonso Baptista, recordado por dar vida a ‘El Gato’ en “Gata Salvaje” y a Óscar Reyes en “Pasión de Gavilanes”, decidió abrir su corazón y compartir una parte muy íntima de su vida en una reciente entrevista con Juan Pablo Raba.

Para el podcast “Los Hombres Sí Lloran”, el criollo confesó que, el confinamiento de 2020 lo marcó con una huella profunda y desde entonces, volver a la vida social le resulta casi imposible. Se autoidentificó con lo que llamó “síndrome del hombre de la cueva”.

La dura situación de Juan Alfonso Baptista

El actor que estuvo varios meses aislado, ahora teme salir, socializar o simplemente volver al ritmo agitado de antes. Lo que antes era una agenda repleta de compromisos, hoy lo obliga a lidiar con su soledad, pues vive solo con su gato en su casa que considera su refugio.

“No hablo ni conmigo hermano. En mi casa estoy con mi gato. No tengo a veces muchas ganas de conversar con nadie de muchas cosas, y ahí viene el encierro, el síndrome del hombre de la cueva ahí viene el verdadero quién es, quién eres tú, qué personaje eres”, reveló.

Desde hace unos 4 meses, Baptista ha vivido el incremento de su síndrome de una manera muy grave. “Yo estaba más perdido comenzando este viaje porque dependía de otras personas en el gremio de la industria que me guiaban por aquí, por allá”, añadió.

Debacle financiera

Juan Alfonso, quien en su momento diversificó su perfil abriendo negocios, ahora revela que su estabilidad económica sufrió un duro golpe tras la pandemia, viéndose en la obligación de tener que desprenderse de sus años de esfuerzo.

“Viene el quiebre financiero, tenía tres restaurantes, los vendí”, acotó. Asimismo, recordó que, también se divorció y de tener siempre una pareja sentimental, pasó a estar soltero y sin planes de estar con alguien más.