La Vida Bohème se presentará en el Caracas Music Hall antes de navidad

Suscríbete a nuestros canales

Después de dos años sin tocar en el país, la banda venezolana La Vida Bohème regresa para un concierto único en Caracas Music Hall (C.C. Concresa) el lunes 22 de diciembre en marco de su gira actual titulada Tierra de Nadie.

La Vida Bohème / Cortesía

Regreso por todo lo alto

El concierto de La Vida Bohème incluirá los temas de su más reciente álbum —que da título al tour—, en combinación con sus himnos que han marcado a toda una generación del público alternativo. Aquí escucharemos piezas conocidas de toda su discografía, extraídos de sus trabajos como Nuestra, Será, La Lucha, Caribe Caribe, así como sus otros sencillos publicados para garantizar una velada enérgica para este cierre de año.

La Vida Bohème hará su última parada de 2025 en Venezuela después de presentarse en Madrid, Barcelona, Nueva York y Miami. Sus integrantes, Henry D'Arthenay, Sebastián “Chevy” Ayala y Daniel Briceño ya están preparando un show que presentarán por primera vez en esta locación ante el público caraqueño que no los ve desde el show sinfónico que realizaron en la Concha Acústica de Bello Monte.

Las entradas pueden adquirirse en cusica.com, Cúsica Studios y Ticketplate. Para quienes quieren adquirir en Zona General, la primera etapa tendrá un costo de REF. 40; al culminarse, la segunda etapa costará REF. 50 y la tercera etapa en REF. 60. Y aquellos que quieran comprar en Zona VIP, en su primera etapa tendrá un precio de REF. 70; en su segunda etapa REF. 80 y en tercera etapa REF. 90.