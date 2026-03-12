Kawhi Leonard alcanza la perfección histórica: Se une a Wilt Chamberlain en un hito único 

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha sido testigo de noches de anotación explosiva, pero pocas veces de una eficiencia tan quirúrgica y disciplinada como la que acaba de firmar Kawhi Leonard. El alero estrella de los Los Angeles Clippers ha grabado su nombre en los libros de récords tras una actuación que desafía las leyes de la probabilidad en el baloncesto moderno.

Leonard se convirtió apenas en el segundo jugador en toda la historia de la liga en registrar un partido con las siguientes estadísticas combinadas:

45+ Puntos

5+ Rebotes

5+ Asistencias

75% de efectividad en tiros de campo (FG)

0 Faltas personales

Un salto de 58 años en el tiempo

Lo que hace que esta hazaña sea verdaderamente asombrosa no es solo la acumulación de puntos, sino la limpieza del juego. Lograr tal volumen ofensivo sin cometer una sola infracción y fallando apenas una cuarta parte de sus disparos es una anomalía estadística.

Para encontrar un precedente, hay que retroceder casi seis décadas. El único otro jugador que logró estas cifras fue el legendario Wilt Chamberlain, quien lo hizo el 18 de marzo de 1968. Ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant, ni LeBron James lograron combinar este nivel de agresividad anotadora con una eficiencia y disciplina reglamentaria tan absoluta.

La eficiencia silenciosa de Kawhi

El desempeño de Leonard en la duela rozó la perfección técnica. Al superar la barrera de los 45 puntos, demostró un dominio absoluto del aro, pero lo hizo bajo una selección de tiro casi impecable que le permitió alcanzar un 75% de efectividad en tiros de campo. Esta precisión se vuelve aún más notable al considerar su disciplina defensiva y táctica: terminó el encuentro con cero faltas personales, evidenciando una agresividad bajo control total. Se trata de un hito con un peso histórico incalculable, pues rompe una sequía de 58 años desde que Chamberlain estableciera la marca original en 1968.

Esta actuación reafirma por qué Leonard es apodado "The Klaw" (La Garra): una máquina de precisión diseñada para ejecutar ambos lados de la cancha con una frialdad matemática.