Igniter vs. Easy Decision: El duelo estelar del Jimmy Winkfield Stakes en Aqueduct

El hipódromo de Aqueduct presenta una atractiva programación de nueve competencias para este sábado. La acción inicia a la 1:10 p.m. (hora de Venezuela y costa este de EE. UU.). El evento principal, el Jimmy Winkfield Stakes ($135,000), ocupa el séptimo turno de la tarde y reúne a cinco potros de tres años en un explosivo recorrido de 1.200 metros sobre la arena.

Choque de favoritos: Igniter y Easy Decision

La atención de los expertos se divide entre dos ejemplares con proyecciones de alto nivel. Igniter, pupilo del entrenador Richard Dutrow Jr., contará con la conducción del estelar panameño Manuel Franco. El hijo de Volatile llega tras una contundente victoria el pasado 11 de febrero en un Allowance Optional Claiming, donde detuvo el cronómetro en 1:25.71 para los 1.400 metros. Acumula dos triunfos en cuatro salidas y supera los $100,000 en premios.

Por su parte, Easy Decision desafía al lote bajo la preparación de Amelia Green y la guía de Reylu Gutiérrez. Este potro impresionó en su debut el mismo 11 de febrero al conquistar un Maiden Special Weight con un tiempo de 1:19.30 en 1.300 metros. Ambos corredores ostentan un Beyer de velocidad superior a 80 puntos, cifra que los consolida como los principales aspirantes al éxito.

Otras figuras en la nómina selectiva

Como tercer contendiente aparece Blue Forty Two, entrenado por Rachel Sells y con la monta del jinete de origen venezolano Christopher Elliott Bracho. El ejemplar encadena tres segundos puestos consecutivos y busca su primer lauro de 2026.

La lista de competidores se completa con: