Champions League: Estos fueron los resultados de la jornada del miércoles

'Noches Mágicas'. Sí, la definición que ha seguido a la Champions League por tantos años y que este miércoles volvió a dar señales de mantenerse con vigencia, en los otros cuatro partidos de la ida del certamen 2025-26.

Lógicamente, el compromiso más visto fue el que protagonizaron Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu, con una sorpresiva victoria merengue de 3-0, con un héroe inesperado: Federico Valverde.

El uruguayo fue el que guió a los madridistas a encaminar la serie con nada más y nada menos que un hat-trick, el primero de su carrera en esta competición y el segundo que anota un mediocampista merengue en toda la historia del club, después de Pirri, que lo firmó contra el AEL chipriota un 18 de septiembre de 1968.

El otro gran duelo que levantó chispas lo tuvieron PSG y Chelsea, con un triunfo contundente de la escuadra parisina con marcador de 5-2, para también oler los cuartos de final.

No fueron las únicas sorpresas del miércoles de Champions League

Aunque muchos focos estaban puestos en Real Madrid, Manchester City, PSG y Chelsea, también había espacio para mirar lo que podía hacer el Bodø/Glimt, que en esta edición europea ya ha ganado al propio City, Inter y Atlético de Madrid.

Esta vez en su duelo contra el Sporting de Portugal volvieron a llevarse la victoria y de forma categórica, con un 3-0 en casa, el Aspmyra Stadion. A su vez, el partido con pocos goles lo dejaron el Bayer Leverkusen con Arsenal, tras la igualdad 1-1 en el BayArena.

Finalmente, la vuelta de estas series de octavos de final de la Champions League se darán a partir del próximo martes 17 de marzo, para continuar los duelos el 18 con sus respectivos clasificados a la siguiente instancia.