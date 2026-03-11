Moon Spun con Javier Castellano a mantener la racha en el Captiva Island Stakes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park reserva su prueba más emocionante para el final de la cartelera. La edición 2026 del Captiva Island Stakes ($125,000) baja el telón de este sábado con una nómina estelar de 11 yeguas. La competencia, programada en la carrera 12, se disputará en un vertiginoso recorrido de 1.000 metros sobre la superficie de grama en Hallandale Beach.

La racha triunfal de Moon Spun bajo la lupa

La gran favorita de la afición es Moon Spun, la experimentada cincoañera que entrena Brian Lynch. La defensora del Town and Country Racing LLC no conoce la derrota desde agosto de 2024. Desde entonces, hilvana cuatro triunfos seguidos, incluidos dos eventos selectivos de alto nivel.

La hija de Hard Spun en Moonlit Bay acumula más de $350,000 en premios y llega en plenitud de condiciones. Su último ajuste fue de 49.80 para los 800 metros el pasado 8 de marzo en el Palm Meadows Training Center, un apronte que ratifica su excelente estado físico para este compromiso con el jinete venezolano Javier Castellano.

Una nómina plagada de estrellas y talento venezolano

El camino hacia la quinta victoria no será sencillo para Moon Spun. En la lista de retadoras destacan nombres de peso y conexiones venezolanas de jerarquía:

Twirling Queen: La pupila de José Francisco "Kiko" D’Angelo contará con la monta del estelar Luis Sáez .

La pupila de contará con la monta del estelar . Great Venezuela: Representante del entrenador Victor Barboza Jr. con la conducción de Jorge Ruiz.

Representante del entrenador con la conducción de Jorge Ruiz. Le Amazonia: Contará con la experiencia del criollo Junior Alvarado .

Contará con la experiencia del criollo . Sunna: Con la monta del dominicano Joel Rosario.

El resto del lote lo integran Karaya (Edgar Zayas), Tallesin, Flamingo Way (José Morelos), Me Governor (Mario Gutiérrez), Coco Abarrio (Dylan Davis) y Pandora’s Gift (Tyler Gaffalione).