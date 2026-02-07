Javier Castellano sacó la clase sobre Moon Spun para ganar el Ladies' Turf Sprint de $125,000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de febrero, el hipódromo de Gulfstream Park, preparó una cartelera de 12 competencias, en la que incluyó el Ladies' Turf Sprint de $ 125,000 en 1,000 metros en pista de grama, exclusiva para yeguas maduras. La prueba atrajo a ocho participantes.

Entre las inscritas estaba Moon Spun con la monta del jinete venezolano Salón de la Fama, Javier Castellano, quien la llevó a la victoria de manera contundente y sin rivales en yunta con el efectivo entrenador Brian Lynch.

Gulfstream Park: El Ladies' Turf Sprint fue reservada para la décima de la jornada

La décima carrera de la jornada del sábado en Gulfstream Park, fue reservada para el Ladies Turf Sprint en 1,000 metros en pista de grama con la participación de ocho yeguas de cuatro años y más, en la que Moon Spun, una yegua de 5 años, propiedad de Town y Country Racing, extendió la racha a cuatro victorias al hilo, en la que incluye también el Abundantia Stakes con el mismo Javier Castellano en Gulfstream Park.

A diferencia del Abundantia, Moon Spun se batió en duelo con Etrurian en la delantera. En esta ocasión, se mostró sin rivales para ganar muy fácil en crono de 55.51, y colocar una ventaja no menor de un largo y medio sobre La Amazonia, que atropella en los finales con la monta del también venezolano Junior Alvarado.

Moon Spun, una hija de Hard Spun en Moonlit Bay por Malibú Moon, colocó su récord en cinco victorias en nueve presentaciones e incrementó sus ganancias en $352,520.