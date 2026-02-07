Antonio Sano, fue el más valioso de la jornada del viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, llevó a cabo diez carreras este viernes como parte del Winter Championship Meet en Estados Unidos. En esta programación, el entrenador venezolano Antonio Sano fue el más sobresaliente del día, después de conseguir dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones.

Gulfstream Park: Antonio sano de dos-dos para tarde perfecta

Antonio Sano, quien es el entrenador venezolano con más victorias en Estados Unidos, con 1,050 triunfos, se adjudicó dos victorias en igual número de actuaciones, tras ganar la primera y cuarta carrera en Gulfstream Park.

La primera carrera que se corrió fue por un claiming de $24,500 en distancia de 1,100 metros en tapeta; Breezer, con la monta de Edgard Zayas, visitó el parque de vencedores tras pasar la meta en el primer lugar con un crono de 1:04.33.

Breezer, que defendió los colores de Enrique Arroyo Jr., dejó en la taquilla un pago de $12,80 a ganador. Este macho castrado de cuatro años, hijo de Medaglia D'Oro, sumó su primera victoria en la temporada y la tercera en campaña de 23 presentaciones.

Sano, se reencontró con la victoria en la cuarta carrera de la jornada, en yunta con David Egam, quien llevó las riendas de Flag Officer, un macho adulto que se llevó un claiming de $24,500 en distancia de la clásica milla, donde eclipsó el reloj en 1:40.31.

Falg Officer, hijo de Gun Runner, propiedad de In Front Racing Stable, que sumó su segunda victoria de manera consecutiva en tres presentaciones en la temporada. En la taquilla dejó un pago de $5,00 a ganadora. Ahora tiene un récord de 23 actuaciones y producción por encima de los 50 mil dólares para sus conexiones.

Antonio Sano, con estas victorias, suma nueve lauros en la campaña. Para este sábado, presenta en Tampa Bay al ejemplar Uncle Zeb en la segunda de la jornada. Para mañana, en Tampa Bay, presenta a Star on the Gun en la octava. Mientras que en Gulfstream Park, ensillará a tres ejemplares: en la segunda a Reminder y Robby Bob, y para la tercera, a Épico.