SERIE DE LAS AMÉRICAS

Así queda la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas tras la reciente jornada

Navegantes del Magallanes sumó su primer triunfo del torneo 

Por

Meridiano

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 11:12 pm
Así queda la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas tras la reciente jornada
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes, 6 de febrero, de llevó a cabo la segunda jornada de la Serie de Las Américas y tras la victoria de Navegantes del Magallanes, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

En esta fecha, nuevamente se llevaron a cabo tres encuentros y la novena que descanso, fue la de Colombia. Por su parte, entre los que sí vieron acción, la única organización que permanece invictta es la de Panamá, quienes superaron a Curazao.

Resultados de la jornada:

  • Cuba 4-5 Nicaragua 
  • Curazao 1-7 Panamá 
  • Argentina 2-7 Venezuela.

Tabla de posiciones tras la reciente jornada:

  1. Panamá (2-0)
  2. Colombia (1-0)
  3. Venezuela (1-1)
  4. Nicaragua (1-1)
  5. Argentina (1-1)
  6. Cuba (0-1)
  7. Curazao (0-2).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Viernes 06 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol