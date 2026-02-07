Así queda la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas tras la reciente jornada

Suscríbete a nuestros canales
Durante este viernes, 6 de febrero, de llevó a cabo la segunda jornada de la Serie de Las Américas y tras la victoria de Navegantes del Magallanes, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones.
NOTAS RELACIONADAS
En esta fecha, nuevamente se llevaron a cabo tres encuentros y la novena que descanso, fue la de Colombia. Por su parte, entre los que sí vieron acción, la única organización que permanece invictta es la de Panamá, quienes superaron a Curazao.
Resultados de la jornada:
- Cuba 4-5 Nicaragua
- Curazao 1-7 Panamá
- Argentina 2-7 Venezuela.
Tabla de posiciones tras la reciente jornada:
- Panamá (2-0)
- Colombia (1-0)
- Venezuela (1-1)
- Nicaragua (1-1)
- Argentina (1-1)
- Cuba (0-1)
- Curazao (0-2).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER