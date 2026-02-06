WBC: Jesús Luzardo no está del todo descartado para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela tiene su roster listo para afrontar el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el cual comenzará el próximo 6 de marzo. Si bien en dicho listado hay ausencias notables, uno de los que podría sumarse al plantel en unos hipotéticos cuartos de final es Jesús Luzardo.

Luzardo como refuerzo de lujo

Recordemos que el propio lanzador aseguró que no iba a participar con el combinado vinotinto para el venidero torneo, pues su intención es enfocarse en la temporada 2026 de las Grandes Ligas en la que necesita dejar excelentes números para aspirar a un buen contrato en la agencia libre.

"Viene mi año de agencia libre, así que tomé la decisión de que, lamentablemente, no podré lanzar en el Clásico", dijo en su momento el lanzador zurdo a The Philadelphia Inquirer.

Ciertamente, se trató de una pésima noticia para el manager Omar López y toda Venezuela, ya que hablamos del miembro de una de las mejores rotaciones de la MLB, como los Phillies de Filadelfia. Sin embargo, todavía no está del todo descartado su presencia para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Y es que en días recientes, López confesó durante una entrevista en el canal de YouTube de FEVEBEISBOL que Jesús Luzardo podría ser un refuerzo para una hipotética segunda etapa del torneo. Pero para ello, primero Venezuela tendrá que superar la fase eliminatoria.

"Es uno de los temas que estamos conversando y por eso lo dejamos en el pool de sustituciones", mencionó.

Cabe mencionar que Omar López también señaló que hay cuatro lanzadores que no podrán continuar con la selección en dichas instancias por restricciones de sus organizaciones en MLB, lo que dejaría vacantes disponibles para ser llenadas con refuerzos.