El dolor de Daniel Sarcos por perderse un cumpleaños muy importante

El conductor y cantante venezolano Daniel Sarcos utilizó sus redes sociales para felicitar a su hijo Daniel Alejandro, quien estuvo de cumpleaños. El pequeñito que llama cariñosamente “El Churri”, cumplió 7 añitos, recibiendo todo el amor a sus conocidos padres.

Fotos de puro amor

Daniel desde Europa, posteó un carrusel de imágenes de los momentos más especiales al lado de su retoño, quien llegó al mundo el 5 de febrero del 2020.

El exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, llamó a Danielito como parte fundamental de su corazón y creciendo a pasos agigantados.

Cenando, en la piscina, en la intimidad de su hogar, en viajes, en la playa, en Navidad y disfrazados, son algunos de los mágicos momentos que padre e hijo han vivido, demostrando la increíble química y conexión que tienen.

Un cumpleaños muy lejos

Sin embargo, la vuelta al sol del pequeño fue un poco agridulce para el zuliano de 58 años, ya que se encuentra de viaje en Roma, Italia, por motivos de trabajos.

“Hoy de cumple Daniel Alejandro parte fundamental de mi corazón. Cuando me preguntan sobre los sacrificios que he tenido que hacer para construir una carrera, estar lejos de los míos en fechas importantes es mi respuesta, hoy me vuelve a pasar”, escribió.

La presentadora, exreina de belleza y pareja de Daniel, Alessandra Villegas, celebró en Miami el cumpleaños del pequeñito con familiares y amigos cercanos. Publicó imágenes del bonito pastel y lo mucho que extrañaron a Sarcos.