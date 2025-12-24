Daniel Sarcos sale en defensa de Maite Delgado, tras múltiples ataques en redes

Suscríbete a nuestros canales

Daniel Sarcos rompió el silencio sobre los múltiples ataques que se encuentra recibiendo su compañera y colega del Miss Venezuela, Maite Delgado. El zuliano fue muy claro en expresar el respeto que se debe tener en televisión a la hora de animar el certamen más importante del país.

Daniel rompe el silencio

Fue en el programa “Hoy Día” de Telemundo, que el también cantante defendió a su compañera de muchos señalamientos, destacando que no fue para nada su culpa la decisión de no darle micrófono a Stephany Abasali, para que diera sus últimas palabras como Miss Venezuela.

“Los que hemos participado en programas de televisión saben que el margen de la improvisación es muy poco y por lo general improvisas cuando algo comienza a salir mal, de lo contrario existe un saludo, un protocolo y todo arreglado. Maite lo dejo muy claro no estaba ni escrito, ni producido que ella (Abasali) dijera nada”, expresó.

En este sentido, Sarcos comentó que la controversia fue creada por Stephany Abasali, en el pódcast que realizó hace días con el conductor venezolano Rodner Figueroa, destacando que en el ensayo general de Miss Venezuela estaba planeado que ella diera unas palabras, situación que no ocurrió en la final del 4 de diciembre.

Aunque la joven no mencionó que fue culpa ni de Maite, ni de José Andrés Padrón, sus fans tienen encendidas las redes sociales con opiniones muy fuertes para ambos.

Palabras para Abasali

Los conductores de la noche más linda del país, Maite y Padrón, han escrito que tienen profundo cariño por Stephany, por el impecable trabajo que realizó en el Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia.

Pero destacaron que ellos solo seguían su trabajo como presentadores, y que en el guion jamás estuvo pautada la joven de 25 años hablara.