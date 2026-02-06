Guía de apuestas para el sábado: El equipo de Meridiano te trae la clave para ganar en las selectivas

Suscríbete a nuestros canales

La acción de las carreras de caballos en Estados Unidos continúa con fuerza este sábado 7 de febrero. Pese a las tormentas invernales que afectan a algunos circuitos, los principales hipódromos del país presentan carteleras sumamente atractivas para los apostadores.

Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, ofrecerá una jornada de doce competencias, con el Ladies’ Turf Sprint como su prueba estelar. Por su parte, en Tampa Bay Downs, la atención se centrará en el Sam F. Davis Stakes, evento que otorga 20 valiosos puntos al ganador en la Ruta al Kentucky Derby.

Al otro extremo del país, en Santa Anita Park (Arcadia, California), se disputarán nueve pruebas con un cuarteto de selectivas de lujo. El Robert B. Lewis Stakes (G3) se erige como la carrera central, siendo también una escala fundamental en el camino hacia la primera joya de la Triple Corona.

Datos del equipo de Meridiano Hípico Internacional

El equipo de expertos en hipismo internacional de Meridiano, conformado por David García y Darwin Dumont, ha puesto a disposición de los aficionados información estratégica para estos tres escenarios: Gulfstream Park, Santa Anita Park y Tampa Bay Downs.

