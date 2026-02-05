Kentucky Derby: Renegade y Confessional ante siete rivales en el Sam F. Davis Stakes de $250,000

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, el hipódromo de Tampa Bay Downs tendrá cuatro pruebas stakes, entre ellas el Sam F. Davis Stakes de $250,000 en distancia de 1.700 metros, que otorga 20-8-6-4-2 puntos de clasificación para el Kentucky Derby a sus mejores finalistas. Esta prueba atrajo a ocho potros de tres años. Renegade y Confessional encabezan la lista y se verán ante siete rivales.

Tampa Bay Downs: Ocho potros están inscritos en el Sam F. Davis Stakes

En el Sam F. Davis Stakes, sobresalen los potros entrenados por Todd Pletcher y Brad Cox. Esta será una de los cuatro stakes en la cartelera anual para el Festival Preview Day de Tampa Bay Downs.

La edición 46 de la carrera de milla y dieciséisavos (1,700 m) para potros de 3 años en la pista principal es una carrera de puntos "Camino al Derby de Kentucky". Están en juego 20, 10, 6, 4 y 2 unidades para los cinco primeros clasificados. Esta prueba, además, es preparatoria para la carrera más importante del óvalo de Oldsmar, el Tampa Bay Derby (G3) de $400,000, que se disputará el 7 de marzo.

Pletcher tiene dos inscripciones en Sam F. Davis en Renegade y Epic Desire, mientras que Cox ha inscrito a Confessional. Renegade llega con un segundo lugar detrás de Paladin en el Remsen Stakes (G2) en diciembre en Aqueduct y contará con la monta de Irad Ortiz Jr.

Confessional, de Cox, llevará a Flavien Prat en su lomo. Debutó segundo de Nearly, ganador del Holy Bull (G3) la semana pasada; luego consiguió la victoria en su última actuación.

Pletcher ha ganado el Sam F. Davis con récord de siete veces, entre ellas cinco en el período de 2010 y 2023, cuando la carrera estaba jerarquizada como prueba de Grado 3. La lista completa para Sam F. Davis Stakes: Confessional, Epic Desire, The Puma, Game For It, Ocelli, Renegade, Wayne's Law, Max Capacity y Dr. Kapur.

El Sam F. Davis está programada como la undécima y última carrera de la jornada; inicia a las 6:30 p. m., hora venezolana.