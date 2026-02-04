Christopher Elliott lleva una imperdible para este viernes en un Stakes valorado en 135 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes el circuito de New York, Aqueduct, ubicado en Ozone Park, tiene fijada una cartelera de 11 carreras, en la que incluyó cinco stakes que repartirán más de 700 mil dólares combinados. Entre ellos el Ruthless S. de $135, 000, en distancia de 1.400 metros. Donde el jinete venezolano Christopher Elliott sobre Shilling enfrentará seis rivales. Esta prueba inicia a las 4:16 p.m hora venezolana.

Entre las candidatas corredores de segundo año que atrajo esta carrera a una vuelta en pista de arena, se encuentra Shilling, de Fern Circle Stables, que es una ganadora de stakes a una sola curva en el hipódromo Aqueduct, y reduce su distancia de nueve furlongs a siete furlongs en la Ruthless Stakes de $135,000 con el mismo jinete venezolano Christhopher Elliott.

Entrenada por Ken McPeek, Shilling capturó la Big A's Listed Tempted, recorriendo una milla, marcando un ritmo acelerado al principio con parciales de 23.18 segundos y 47.30 segundos bajo el jinete Chris Elliott, que regresaba, antes de superar a sus rivales y ampliar su ventaja a 4.5 cuerpos al final de la recta.

Mantuvo la velocidad con determinación para cruzar la meta con cuatro cuerpos de ventaja sobre Believable, con un tiempo final de 1:38.45, obteniendo una Figura de Velocidad de 65.

La nómina la completan; Ivy Girl, Interstatelovesong, Our Golden Gator, Midnite Ginny, Tow Bits y Courage On Tap.