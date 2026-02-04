¡Otra para Castillo! El “Ángel de la Paz” sorprendió en la taquilla en la primera carrera de la jornada de este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica en el hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, se lleva a cabo con normalidad este miércoles. En total están programadas 11 carreras, inició con una victoria para el jinete zuliano Ángel Alciro Castillo. Fue un triunfo inesperado que tuvo un pago de $18,80 para el ganador en la taquilla y fue sobre el caballo Kevin’s Strike.

Parx Racing: Ángel Castillo sorprende en la primera de la jornada

La primera carrera del día se realizó en una distancia de 1,664 y por un Claiming de $7,500; el jinete venezolano Ángel Castillo ganó inesperadamente sobre el caballo Kevin's Strike, para la entrenadora Mary Pattershall. El tiempo que obtuvo fue 1:44.56.

Noble Gentleman, con Mychel Sánchez, lideró la prueba desde la partida. Castillo, con Kevin's Strike, quedó en la cuarta posición pegado al riel en los primeros metros. Hasta el tope de la recta final, Notable Gentleman estableció los primeros parciales de 22,99; 47,54 y 1:13,64. En ese momento, Kevin's Strike igualó con el ejemplar veloz y tomó el control de la competencia hasta llegar a la meta.

Kevin’s Strike, con el dominio de la carrera puso diferencia de un cuerpo sobre Coalville con el también criollo Joezer Rangel, que atropelló en el último furlongs para ser la escolta, y devolver $133,70 el pago de la exacta.

Ángel Castillo, le restan tres compromisos el resto de la jornada. Shudabeenacowgirl, Saucy Ham y Miss Easy, en la segunda, quinta y octava carrera respectivamente. Castillo, ahora tiene 3 victorias en la temporada y la 1,031 de por vida en Estados Unidos.