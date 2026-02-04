Llegó la revancha: Super Corredora vs Explora por 20 puntos camino a las Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tendrá en su cartelera dominical, una prueba que otorga puntos camino al Kentucky Oaks (G1), Las Vírgenes Stakes de $100,000 a una milla para potras de 3 años.

Cuatro acudieron al llamado esta prueba eliminatoria, en la cual Super Corredora, la potranca juvenil campeona de 2025, y Explora se verán las caras luego del uno-dos de la Breeders' Cup Juvenile Fillies del año pasado. Ambas potras dominan la puntuación para la carrera de Los Lirios.

Santa Anita Park: Las Vírgenes Stakes de $100,000 para potras de 3 años

El domingo 8 de febrero, fue programada Las Vírgenes Stakes de $100,000 para potras de tres años con miras a participar en el Kentucky Oaks, en Churchill Downs, en el mes de mayo.

Las Vírgenes Stakes, tendrá como protagonista a Super Corredora y Explora, se enfrentarán por segunda vez el domingo, ante dos rivales nuevas como Meaning y Bank Shot.

Entrenada por John Sadler, Super Corredora es una potranca hija de Gun Runner que se vendió por $400,000 en la subasta de yearlings de Keeneland en septiembre de 2024. Es propiedad de Spartan Equine Racing, West Point Thoroughbreds, Robert C. Gardiner y Michael W. Olszewski. Su jinete habitual, el chileno Héctor Berríos vuelve a ser el encargado de llevar sus riendas.

Explora, entrenada por Bob Baffert, llega con una ventaja de reciente sobre Super Corredora. El 10 de enero en Santa Anita, la hija de Blame se impuso con facilidad por 5 1/4 cuerpos en la Santa Ynez de siete furlongs. Antes de la Breeders' Cup, Explora ganó la GII Oak Leaf en dos curvas y quedó segunda en la GI Del Mar Debutante