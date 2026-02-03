La felicitación de Don Omar a Daddy Yankee por su cumpleaños 50

Suscríbete a nuestros canales

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee está de celebración por su cumpleaños 50, y entre tantas felicitaciones recibió una muy especial por parte de Don Omar, con quien en algún momento tuvo una rivalidad más allá de la música.

‘El Rey del Reguetón’ se tomó el tiempo para escribir una dedicatoria a su colega y ahora amigo, a través de una publicación en Instagram con una fotografía que evidencia el gran vínculo que tenían antes de las diferencias.

“Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond.”, escribió el intérprete de “Salió el Sol”.

Desde su reconciliación, Don Omar ha felicitado de manera pública a Daddy Yankee en tres oportunidades, causando el asombro y el aplauso de sus seguidores por haber retomado el contacto.

Los roces entre Don Omar y Daddy Yankee

Desde los inicios del género urbano era común la competencia entre bandos, incluso, las populares tiraderas agudizaron las relaciones de varios reguetoneros. El autor de ‘Gasolina’ y el de ‘Danza Kuduro’ lideraron el reguetón en décadas pasadas con sus grandes éxitos.

En 2015 ambos artistas se unieron para realizar un concierto denominado ‘Daddy Yankee vs Don Omar’, un formato que, en vez de unirlos los separó, creando una rivalidad notoria que se extendió por años.

En su momento, el "King of Kings" denunció que el equipo de trabajo de su colega le desconectaron la consola de sonido durante su presentación.

Adiós a la rivalidad de Don Omar y Daddy Yankee

Hace dos años, ambas estrellas de la música dejaron sus diferencias atrás y retomaron su amistad. La noticia fue compartida por el propio Don Omar en sus redes sociales, donde celebró un año más de vida de Yankee.

“Cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música”, escribió el cantante urbano.