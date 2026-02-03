Hipismo

Las montas de Karlo López que puede darle el liderato en Turf Paradise

El fusta venezolano ocupa el segundo lugar de la estadística en Arizona y acecha la cima del meeting

Por

Saúl García
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 12:42 pm
Las montas de Karlo López que puede darle el liderato en Turf Paradise
Coady-Media
Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Karlo López firmó tres compromisos de monta para la jornada de este martes en Turf Paradise. Actualmente, López escolta al líder Orlando Mujica e iguala en victorias con Manuel Americano, lo que convierte esta cartelera en una oportunidad crucial para asaltar el primer puesto.

NOTAS RELACIONADAS

Las montas de Karlo López para este martes:

  • 5ta carrera (3:00 PM): López conducirá a Shanghai Barbie (#4), presentada por José Puentes. La prueba es un Claiming de $9,500 en distancia de 1,100 metros (arena). El ejemplar abre con un Morning Line de 4-1.
  • 6ta carrera: El criollo subirá al lomo de Smile Dont Wink en un Claiming de $8,500. El recorrido consta de 1,000 metros (arena) y el ejemplar destaca como segundo favorito con un pronóstico de 2-1.
  • 7ma carrera: Cerrará su participación con Coconut Dream en un Claiming de $11,500. Esta competencia se disputará sobre la grama en un trayecto de 1,600 metros y cuenta con un ML de 5-1.

Hacia los 1,000 triunfos en EE. UU.

Karlo López acumula 30 triunfos en el presente meeting y diez en lo que va de inicio de año. Se ubica segundo por victorias y tercero por dinero producido. Además, el látigo mantiene el enfoque en una meta histórica: alcanzar las 1,000 fotos en el hipismo estadounidense, ya que actualmente totaliza 971 victorias de por vida en dicho país.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Martes 03 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo