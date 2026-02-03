Las montas de Karlo López que puede darle el liderato en Turf Paradise

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Karlo López firmó tres compromisos de monta para la jornada de este martes en Turf Paradise. Actualmente, López escolta al líder Orlando Mujica e iguala en victorias con Manuel Americano, lo que convierte esta cartelera en una oportunidad crucial para asaltar el primer puesto.

Las montas de Karlo López para este martes:

5ta carrera (3:00 PM): López conducirá a Shanghai Barbie (#4), presentada por José Puentes. La prueba es un Claiming de $9,500 en distancia de 1,100 metros (arena) . El ejemplar abre con un Morning Line de 4-1 .

López conducirá a (#4), presentada por José Puentes. La prueba es un en distancia de . El ejemplar abre con un Morning Line de . 6ta carrera: El criollo subirá al lomo de Smile Dont Wink en un Claiming de $8,500 . El recorrido consta de 1,000 metros (arena) y el ejemplar destaca como segundo favorito con un pronóstico de 2-1 .

El criollo subirá al lomo de en un . El recorrido consta de y el ejemplar destaca como segundo favorito con un pronóstico de . 7ma carrera: Cerrará su participación con Coconut Dream en un Claiming de $11,500. Esta competencia se disputará sobre la grama en un trayecto de 1,600 metros y cuenta con un ML de 5-1.

Hacia los 1,000 triunfos en EE. UU.

Karlo López acumula 30 triunfos en el presente meeting y diez en lo que va de inicio de año. Se ubica segundo por victorias y tercero por dinero producido. Además, el látigo mantiene el enfoque en una meta histórica: alcanzar las 1,000 fotos en el hipismo estadounidense, ya que actualmente totaliza 971 victorias de por vida en dicho país.