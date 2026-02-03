Francisco Arrieta: sus mejores montas del jueves en Oaklawn Park para seguir en la pelea

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de febrero, el hipódromo de Oaklawn Park retoma su programación habitual tras los ajustes por el clima. La jornada consta de diez competencias donde el jockey venezolano Francisco Arrieta cumplirá con ocho compromisos de monta. El fusta destaca en la cartelera, especialmente por su participación en un evento selectivo de alto nivel.

Las montas clave de Arrieta para este jueves:

7ma carrera: Arrieta conducirá a Little Krush (#7), entrenado por Coty W. Rosin. La prueba es un Maiden Claiming de $57,000 en distancia de 1,200 metros (arena) . El ejemplar parte con un Morning Line de 5-1 y figura como uno de los principales candidatos.

8va carrera (Fifth Season Stakes): El látigo criollo buscará la sorpresa en la prueba central, un evento selectivo de $150,000 (reprogramado) en recorrido de 1,600 metros . Arrieta llevará las riendas de American Law (#6), del establo de Sarah Shaffer, con una cotización previa de 12-1 .

9na carrera: Cerrará sus compromisos más relevantes sobre el purasangre Air of Defiance. Esta competencia es un Starter Allowance de $38,000 en trayecto de 1,200 metros, donde el venezolano inicia con un pronóstico de 6-1.

Camino al hito de las 1,100 fotos

Francisco Arrieta mantiene un ritmo sólido en este inicio de año. Hasta la fecha, acumula 5 victorias en 27 montas durante el presente ciclo y totaliza 1,098 triunfos de por vida en el turf norteamericano. Con ocho oportunidades este jueves, el zuliano apunta a reducir la distancia frente al líder de la estadística en Arkansas.

Debemos recordar que el látigo zuliano es el actual campeón del meeting de la temporada 2025, por lo que buscará revalidar lo conseguido la campaña anterior.