Estrenan tráiler del biopic de Michael Jackson, la historia que profundizará su vida

Universal Pictures ha revelado un nuevo y emocionante tráiler de 'Michael', el biopic oficial que narrará la compleja vida de Michael Jackson.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, la cinta promete ir más allá de los escenarios para mostrar al hombre que construyó una carrera sólida por décadas, catapultándose como una leyenda de la música.

Jaafar Jackson, sobrino del ‘Rey del Pop’, es el encargado de dar vida a su tío. Este adelanto permite ver una caracterización asombrosa, capturando no solo el parecido físico, sino los movimientos y la esencia que definieron al icono de la industria.

‘Michael’ busca profundizar dentro de la psicología del intérprete de Thriller durante la transición de los Jackson 5 a su etapa como solista, algo que redefinió su carrera.

Las claves del nuevo tráiler

El avance explora las emociones como el miedo y la incertidumbre de Michael al separarse de su familia para perseguir su propia visión creativa.

La ambición por realidad su idea y visión que cambió las reglas del pop para siempre. De igual manera, el filme recorrerá la creación de tres álbumes históricos:

‘Off the Wall’ (1979)

‘Thriller’ (1982)

‘Bad’ (1987)

Fecha de estreno del biopic

Tras varios ajustes en el calendario de producción que mantuvieron en vilo a los fans, ya hay una fecha definitiva. 'Michael' llegará a los cines el 24 de abril de 2026.

Esta producción se perfila no solo como un éxito de taquilla asegurado, sino como una pieza fundamental para entender la evolución de la industria musical moderna a través de los ojos de su figura más influyente.