Shohei Ohtani no lanzará en el Clásico Mundial: Japón defenderá su corona sin el as

El fenómeno japonés Shohei Ohtani no subirá al montículo para representar a su país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Así lo confirmó este sábado Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, en una comparecencia ante los medios que incluyó reportes de Fabian Ardaya (The Athletic) y Jack Harris (Los Angeles Times).

A diferencia de otras ocasiones donde las organizaciones imponen restricciones, Roberts aclaró que fue una decisión personal de Ohtani. El alto mando de los Dodgers le habría otorgado el permiso para actuar como lanzador, pero el jugador ha preferido priorizar su salud y su preparación para la temporada de las Grandes Ligas.

Enfoque en el madero y en la temporada regular

A pesar de que no lanzará, el actual MVP no se ausentará del torneo. Se espera que Ohtani tome el rol de bateador designado con los campeones defensores de Japón, lo que garantiza que el torneo no pierda a su figura más mediática.

Esta medida busca asegurar que el nipón esté al 100% de su capacidad para lanzar con los Dodgers desde el Opening Day. Cabe recordar que Ohtani ha atravesado procesos de rehabilitación importantes en su codo, y la carga de trabajo que supone lanzar en un torneo de alta intensidad como el WBC en marzo suele ser un riesgo que el jugador ha decidido no tomar en esta etapa de su carrera.

El recuerdo de un cierre histórico

La ausencia de Ohtani en la lomita marca un contraste nostálgico con la edición de 2023. En aquel entonces, protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia del béisbol al ponchar a su entonces compañero de equipo, Mike Trout, para sellar la victoria de Japón sobre Estados Unidos en la final.

Sin ese "arma secreta" para las entradas finales, Japón tendrá que confiar en la profundidad de su rotación, la cual sigue siendo una de las más respetadas del mundo.

El arsenal de Japón sigue siendo de élite

Aunque perder al mejor jugador del mundo como lanzador es un golpe duro, el cuerpo de pitcheo de los "Samurái Japan" sigue siendo formidable. La rotación contará con figuras de la talla de:

Yoshinobu Yamamoto: El as de los Dodgers y actual compañero de Ohtani.

El as de los Dodgers y actual compañero de Ohtani. Yusei Kikuchi: Con su vasta experiencia en el béisbol estadounidense.

Con su vasta experiencia en el béisbol estadounidense. Tomoyuki Sugano: Un veterano de mil batallas en la liga japonesa (NPB).

A pesar de la baja de Shohei como lanzador, Japón se mantiene como el rival a vencer, contando con un Ohtani que, aunque sea solo con el bate, sigue siendo capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido con un solo swing.