Clásico Mundial: Omar López tomó la mejor decisión en este momento clave del juego

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Una de las personas que más había sido criticada en la selección de Venezuela desde el Clásico Mundial anterior, era Omar López. Sin embargo, el estratega criollo demostró su temple en el encuentro decisivo tomando una alternativa que fue crucial.

Venezuela superó por la mínima al "gigante" Estados Unidos con pizarra de 3 carreras por 2, con un batazo decisivo de Eugenio Suárez y evidentemente con un gran trabajo de sus lanzadores.

Omar López sacó a Eduardo Rodríguez en el momento justo:

Aunque Eduardo Rodríguez realizó una extraordinaria labor en el morrito y estaba siendo económico con su cuota de lanzamientos, a la altura del quinto tramo, el dirigente criollo tomó una decisión que terminó de enrumbar el desafío.

Si bien, Rodríguez aceptó apenas un sencillo en 4.1 capítulos, cuando se trata de una final no puede temblar, para sustituir a sus brazos y aunque no se sabe que hubiera pasado, el dirigente fue fiel a su plan y los lanzadores venezolanos lo ejecutaron de la mejor manera.

El manager de Estados Unidos la pagó caro:

Un claro ejemplo de que malas decisiones te hacen pagar caro en estos duelos, fue el de la acera que estaba al frente, con un Mark DeRosa que dejo a Nolan McClean en el quinto inning, aunque vio que los bateadores rivales estaban haciendo el ajuste y lo pago caro.

Eso debido a que Wilyer Abreu se fue para la calle en el comienzo de ese episodio, colocando el marcador 2 carreras por 0 en ese momento.