Marcelo Mayer fuera del Clásico Mundial: el seguro frena su debut con México

La selección mexicana de béisbol ha sufrido su primer revés importante de cara al Clásico Mundial que se disputará en Arizona el próximo marzo. El parador en corto Marcelo Mayer, uno de los prospectos más brillantes de los Medias Rojas de Boston, confirmó que no podrá representar a México debido a complicaciones con su póliza de seguro.

El obstáculo médico y administrativo

A pesar del firme interés del pelotero por vestir la camiseta tricolor, la aseguradora del torneo no aprobó su participación. El motivo principal radica en la cirugía de muñeca derecha a la que Mayer fue sometido el pasado 19 de agosto. Aunque su recuperación avanza, el riesgo financiero que representa para su organización en las Grandes Ligas impidió que recibiera el visto bueno final.

Según reportes del periodista Chris Cotillo, Mayer mantuvo la esperanza de jugar hasta el último momento, pero las restricciones de salud tras una intervención de esa magnitud resultaron insalvables para los protocolos del Clásico.

Un sueño postergado por las lesiones

El deseo de Mayer de portar los colores de México no era una novedad. En marzo de 2025, durante una serie de exhibición, el infielder fue contundente: "Quiero ponerme la camiseta de México. Quiero representar al país en el Clásico Mundial, ojalá sea el próximo año".

Sin embargo, tras su paso por el quirófano en agosto, su discurso se transformó en uno de madurez y cautela deportiva. "Lo di todo... podría haberme operado cuando me lesioné por primera vez, pero quería ayudar a mi equipo a ganar. Es la mano que me tocó jugar ahora", comentó con resignación al confirmarse su baja.

Impacto en el roster de México

Seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB en 2021, Mayer estaba llamado a ser una de las figuras centrales en el esquema defensivo y ofensivo de la selección. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en un roster que, si bien cuenta con profundidad, extrañará la agilidad y el bateo oportuno del joven de Boston.

Para la fanaticada, la noticia cae como un balde de agua fría, ya que se esperaba que este torneo fuera la vitrina internacional definitiva para el talentoso campocorto. Por ahora, el escenario internacional tendrá que esperar a que Mayer recupere el 100% de su forma física en los campos de entrenamiento primaveral.