Wilyer Abreu también dirá presente con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

Lluvia de buenas noticias para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol. Luego de las confirmaciones de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Jackson Chourio, el Team Beisbol Venezuela ha anunciado también que Wilyer Abreu, jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston, está confirmado para asistir al Clásico Mundial con el equipo criollo.

El talentoso toletero zuliano viene de vivir otro año sensacional en las Grandes Ligas, en donde se ha afianzado con creces en el lineup del manager Alex Cora. Y es que, además de su buena ofensiva, el marabino también fue galardonado con su segundo Guante de Oro, por lo que es un pelotero completo, y su presencia es sumamente positiva para Venezuela.

Wilyer Abreu completa el outfield criollo

Con la confirmación de que Wilyer Abreu jugará el Clásico Mundial de Beisbol, Venezuela puede decir que ya tiene definido sus jardines de cara a este importante torneo. En teoría, si no se cambian los planes, Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio serán los tres encargados de defender las praderas de nuestra selección nacional.

Abreu viene de vivir su mejor temporada en las Grandes Ligas. En 115 compromisos, dejó promedios excelentes de .247/.317/.469/.786, con 22 cuadrangulares y 69 carreras impulsadas. Sus cifras de vuelacercas, remolcadas, slugging y OPS, son marcas personales para el zuliano dentro del mejor beisbol del mundo.