Magischadow impone su remate: una atropellada indetenible para asegurar la victoria en el Clásico Socopó (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se realiza la reunión número 12 de la temporada 2026, que corresponde al primer meeting, con un total de 13 carreras, entre ellas cuatro pruebas selectivas de Grado.

La quinta competencia del ciclo no válido, correspondió a la 32da edición del Clásico Socopó (GIII) reservada para ejemplares nacionales e importados de 4 y más años, en distancia de 1.200 metros.

En un principio la nómina era de seis participantes, pero tras el retiro del importado Ekati King (USA), el listado quedó en cinco corredores inscritos para la búsqueda de una bolsa adicional especial a repartir de $130.000.

La Rinconada: Resultado clásico “Socopó” (G3) victoria Magicshadow

El castaño norteamericano Magicshadow (número 2), que en una excelente atropellada por fuera en los metros finales fue el vencedor de la prueba selectiva con la magistral conducción del jinete Francisco Quevedo y preparado por Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V.

Los parciales fueron de 23''4 para 400, 47''3 para los 800 para finalizar en 72 segundos exactos para los 1.200 metros. El ganador dejó en taquilla Bs.120,59 a ganador.

Para el segundo llegó el tordillo Vida (número 5), luego en el tercero Parrillero (número 3), mientras que para el cuarto arribó Compadre Peche (número 6) y cerró el marcador Gloriossus (número 4).

Asimismo, tanto para el trainer Gabriel Márquez como el Stud Don Rafael V conquistan la segunda victoria en esta carrera clásica pues en el año 2023 lo hicieron casualmente con el ejemplar Vida.