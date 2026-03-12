Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°12

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 06:22 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°12
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 15 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Tiz Erin (USA), Naa Dudette (USA) y Huracán Cumanés encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tiz Erin (USA) 15
Queen Vision 8
Princesa Susej 2
Fantastic Shot 2
Reina Fabricia 1
Linda Bizkaia 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Río Bravo 14
Zio Giaccof 7
Time Report 7
Maximus Fortune 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Queen Alabama 13
Easyasyouplease (USA) 12
Starship Gold 3
Orolinda 1
Petareña 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Naa Dudette (USA) 15
Reina Amada 9
My Girl Alejandra 5
Piemontesa 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
My Believer Mate  11
Canela Time 10
Súper Explosiva 4
Ardentia 3
Valeria Time 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Huracán Cumanés 15
Base Armador 9
Quiriquireño 5
Verstappen 1

 

Jueves 12 de Marzo de 2026
