La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°12

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 15 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Tiz Erin (USA), Naa Dudette (USA) y Huracán Cumanés encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tiz Erin (USA) 15 Queen Vision 8 Princesa Susej 2 Fantastic Shot 2 Reina Fabricia 1 Linda Bizkaia 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Río Bravo 14 Zio Giaccof 7 Time Report 7 Maximus Fortune 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Queen Alabama 13 Easyasyouplease (USA) 12 Starship Gold 3 Orolinda 1 Petareña 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Naa Dudette (USA) 15 Reina Amada 9 My Girl Alejandra 5 Piemontesa 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS My Believer Mate 11 Canela Time 10 Súper Explosiva 4 Ardentia 3 Valeria Time 1

SEXTA VÁLIDA