¿A dónde irá el campeón? Se confirma el prestigioso destino del millonario Laurel River para la temporada de monta

Con la icónica seda de Juddmonte, el purasangre estadounidense Laurel River dejó boquiabiertos a los aficionados en 2024 al galopar de manera contundente los 2,000 metros de la Dubai World Cup (G1). Bajo el entrenamiento de Bhupat Seemar y la conducción de Tadhg O’Shea, aquella victoria marcó un hito en la hípica de los Emiratos.

A pocos días de la edición 2026 del gran evento en Meydan, se ha anunciado formalmente su retiro a la reproducción. Cabe recordar que, durante su campaña en Estados Unidos, el ejemplar logró cuatro victorias bajo la tutela del miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert.

Japón: El nuevo destino de Laurel River

Productor de más de $7.5 millones de dólares, Laurel River tendrá como nuevo hogar el Big Red Farm en Japón. Su pedigrí, de gran interés para los inversionistas, lo posiciona como una pieza valiosa para la cría asiática: es hijo del semental líder Into Mischief en la matrona Calm Water, por Empire Maker. El costo de su servicio será anunciado en las próximas semanas.

Tras su etapa en la Costa Oeste estadounidense, Laurel River fue trasladado a Dubai a inicios de 2024. Aunque debutó con un revés en el Al Shindagha Sprint (G3), rápidamente encontró la ruta del éxito al imponerse en el Burj Nahaar (G3) antes de su histórica consagración en la Copa Mundial. Su última actuación oficial fue el 24 de enero del año pasado en el Firebreak Stakes (G3), donde escoltó al ganador en un meritorio segundo lugar.

En su nueva casa, el Big Red Farm, Laurel River compartirá pabellón de sementales con otro ilustre ganador de la Dubai World Cup y múltiple millonario: el estadounidense Roses In May.