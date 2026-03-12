Gustavo Dudamel tilda de "ignorante" declaraciones del actor Timothée Chalamet

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista Gustavo Dudamel, dejó muy clara su postura sobre las recientes declaraciones del actor Timothée Chalamet. El artista de 30 años dio unas palabras menospreciando el ballet y la ópera.

Declaraciones de Timothée

La fuerte opinión de Chalamet, llega en la semana de los Oscar en el que está nominado a Mejor Actor, por su papel en el film “Marty Supreme”.

“Yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: 'Mantengan viva esta obra, aunque parezca que ya a nadie le importa'. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera”, expresó, despertando la molestia de muchos artistas.

Varias han sido las figuras que han salido rechazando las palabras del joven de 30 años, muchos atacándolo y hasta considerando que podría ser una piedra en el camino para no llevarse el Oscar el próximo domingo 15 de marzo.

Respuesta de Gustavo Dudamel

En unas declaraciones para EFE el venezolano, quien hoy brilla como el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, expresó que le entristece la ignorancia de muchas personas y el desconocimiento que tienen de la ópera y en ballet.

El músico de 45 años destacó que la música y obras nunca mueren, nacen constantemente con nuevos talentos.

“Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, pero hay que hablar con conocimiento y con hechos. Tristemente, a veces es un poco de ignorancia. La música nace constantemente, no muere”, dijo.

El maestro venezolano hoy vive momentos de mucha felicidad al llegar una nueva temporada en la Filarmónica de Nueva York, para el desarrollo de la música, imagen y puesta en escena.