Ka Ying Rising lidera el primer ranking mundial Longines de 2026

Durante este primer trimestre de 2026, se ha publicado la primera edición del World’s Best Racehorse Rankings, elaborado por Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA). En un hecho destacable, la cima de la tabla es ocupada por un especialista en la velocidad.

Ka Ying Rising (NZ), que inició el año con sendas victorias en la Centenary Sprint Cup y la Queen’s Silver Jubilee Cup (cada una con una bolsa de HK$13,000,000), es ratificado como el mejor purasangre del mundo hasta el momento.

Ka Ying Rising líder absoluto del Ranking

Calificado con un rating de 128, el ganador de 19 carreras en 21 actuaciones se sitúa por encima de Romantic Warrior (IRE) —líder mundial en dinero producido—, quien posee 124 puntos. En la lista también supera al doble ganador de la Saudi Cup (G1), el campeón Forever Young (JPN), de quien se espera su participación en la Dubai World Cup (G1) el próximo 28 de marzo.

Dentro del Top 5 de este ranking destacan también Royal Champion (IRE), veterano pistero de siete años que logró imponerse en dos carreras de Grado en el Reino Unido, y el estadounidense Nysos, escolta en la Saudi Cup (G1) y actual monarca de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1).

En esta primera entrega del ranking, solo dos sprinters figuran en los puestos de vanguardia: el líder Ka Ying Rising y Tentryis (AUS). Este último, representante de Godolphin, ocupa el puesto 11 con un rating de 118 unidades, igualado con Lucky Sweyneese (NZ) y el estadounidense Skippylongstocking.