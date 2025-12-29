Hipismo

Calandagan se ubica segundo

Lunes, 29 de diciembre de 2025
Ka Ying Rising encabeza la clasificación global de ranking mundial
El velocista estrella de Hong Kong, Ka Ying Rising, tiene una clasificación Timeform líder mundial y regresó para ganar un encuentro en Hong Kong Sprint (G1), logrando su decimosexta victoria consecutiva, y está listo para los grandes desafíos que le esperan el próximo año para mantener firme su status en el ranking mundial.

Ka Ying Rising, máximo representante en los últimos años en Hong Kong, ahora es ganador de 17 carreras de sus 19 presentaciones e invicto desde enero de 2024, el actual Caballo del Año de Hong Kong está clasificado como el líder Mundial.

El editor Flat de Timeform, David Johnson, dijo: "Hong Kong ha sido el hogar de algunos velocistas de clase mundial a lo largo de los años, con títulos como Silent Witness y Sacred Kingdom, ambos calificados como de primera clase por Timeform en su apogeo, pero en Ka Ying Rising parece haber producido uno incluso mejor que ese par”.

Los Rankings Globales TRC son una jerarquía fundamentada de los principales Caballos, Sementales, Jinetes, Propietarios y Entrenadores del mundo, utilizando técnicas de comportamiento estadístico y Calificaciones de Carreras Computarizadas TRC.

  1. Ka Ying Rising (NZL) 2340 puntos
  2. Calandagan (IRE) 2248pts
  3. Forever Young (JPN) 2110 pts
  4. Romantic Warrior (IRE) 2106 pts
  5. Vía Sistina (IRE) 2088 pts
  6. Fierceness (USA) 1997 pts
  7. Rebel’s Romance (IRE) 1908 pts
  8. Ombudsman (IRE) 1887 pts
  9. Voyage Bubble (AUS) 1886 pts
  10. Sierra Leone (USA) 1853 pts

