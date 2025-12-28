Opening Day: Mira cómo le fue a Emisael Jaramillo en su debut en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos días de retraso del Opening Day en Santa Anita Park, en la apertura del Classic Meet, debido a fuertes lluvias que cayeron en el condado de Arcadia, California, el viernes 26 de los corrientes, este domingo arrancó una nueva temporada de este meeting que se extenderá hasta el domingo 5 de abril, tras una duración de 46 días de carreras.

La jornada selectiva del opening day del Classic Meet comenzará en la quinta del programa con el Mathis Mile S. (G2), seguido del Laffit Pincay Jr., S. (G2), luego en la octava con la La Brea (G1), seguido por el San Gabriel S. (G3), el Malibú (G1), y cierra la programación con el American Oaks (G1).

Emisael Jaramillo: Se estrenó en gran forma

Emisael Jaramillo, por primera vez en su carrera profesional en Estados Unidos, decide cambiar de ambiente durante una temporada. Luego de establecerse como uno de los mejores jinetes de La Florida, el guariqueño probará suerte en este ciclo invernal, pero en el calor de California.

Y qué mejor manera de hacerlo que con dos de los mejores metines que se corren en Santa Anita Park, el Classic Meet y el Hollywood Meet; ambos se extenderán hasta julio.

El estreno oficialmente para Emisael Jaramillo, se presentó en la primera carrera en un Maiden Special Weight, por $70,000 sobre un recorrido de 1,600 metros. El criollo guio en magistral forma al ejemplar Springline, presentado por Ryan Hanson, donde ocupó la octava posición luego de permanecer entre los tres primeros lugares del marcador.

Springline, con Jaramillo siempre se mantuvo a la expectativa hasta promediar la recta final, que incluso pegado al riel se observó con oportunidad, sin embargo, la potra Springline, lució agotada por el esfuerzo inicial en los metros iniciales y cedió posiciones para finalizar octava casilla.

El triunfo le correspondió a Ramayana con la monta de Umberto Rispoli para Richard Mandella. La ganadora empleó registro de 84 para la distancia y abonó en la taquilla $6.60 a ganador.

Recordamos que Emisael Jaramillo es representado por Tom Knust, quien es una figura de gran peso en el circuito de carreras por estas costas del Pacífico, reconocido por el manejo exitoso de talentos, como la representación que ejerció sobre el jinete italiano Antonio Fresu. Este acuerdo busca impulsar la carrera del venezolano al más alto nivel.