Sin enemigos: Junior Alvarado empeló su gran destreza para ganar el Mr. Prospector S. G3 de $150.000

Suscríbete a nuestros canales

El Mr. Prospector S. G3, era una carrera inicialmente anunciada como un enfrentamiento entre el ganador de la Copa Mundial GI Pegasus de este año, White Abarrio, y el prometedor Knightsbridge, con Junior Alvarado en la silla, se convirtió en un desfile para este último cuando el criado en casa de Godolphin aprovechó su velocidad para conseguir su primera victoria en pruebas de grado.

Gulfstream Park: Knightsbridge galopó a sus rivales con Junior Alvarado en la silla

La décima carrera del sábado en Gulfstream Park, fue reservada para el Mr. Prospector S. G3 de $300.000 en distancia de 1.400 metros. Carrera que no tuvo mayor desenlace.

Knightsbridge, que reapareció ganando el pasado mes de noviembre en Saratoga luego de un receso de nueve meses, llegó a esta competencia con velocidad inicial, que aprovechó Junio Alvarado, quien dejó a su conducido marcar el ritmo de carreras y así poner una amplia ventaja ante sus rivales.

Junior Alvarado y Knightsbridge, se colocaron al frente del pelotón acompañado por fuera Wound Up y Super Chow , que buscaron aprovechar un primer cuarto de milla fácil en :22.80.

El grupo se mantuvo compacto hasta la última curva, pero Knightsbridge siempre pareció un ganador bajo la conducción segura de Junior Alvarado. Ambos corredores exteriores tuvieron la oportunidad de intentar alcanzar al favorito, pero nunca fueron una verdadera amenaza, ya que Knightsbridge se adelantó al pasar el cuarto de milla y se alejó con claridad para llegar hasta la línea de meta con un tiempo final de 1:22.32.

Knightsbridge de cuatro años hijo de Nyquist en Tyburn Brook por Bernardini, ahora tiene récord de cuatro victorias en seis presentaciones con ganancias de $298,545. Sus próximas opciones incluyen el Fred W. Hooper Stakes (G3) de $175,000 el 24 de enero y el Gulfstream Park Mile Stakes (G3) de $200,000 el 28 de febrero.