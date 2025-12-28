Rumbo al premio Eclipse: Flavien Prat sumó cuatro victorias y se montó en el potro de los 40 millones de dólares en producción

Suscríbete a nuestros canales

Un final épico por sumas ganadas en Estados Unidos entre Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat. Hace un mes ambos jinetes empezaron la ruta a los 40 millones de dólares en una temporada, un hecho sin precedentes e histórico dentro del país norteño.

Sin embargo, eso quedó atrás. Prat, con las cuatro victorias logradas en la jornada del sábado en Aqueduct, New York, le permitió sobrepasar esa cifra histórica para cualquier profesional en el sillín en Estados Unidos.

Prat: Rumbo a récord por sumas ganadas

Ahora la meta para ambos profesionales está en conseguir el récord en sumas ganadas en una temporada. Ortiz Jr. domina por victorias 351 y producción $40,415,507. Prat suma 304 victorias, cuarto en ese departamento, y es segundo por cifras ganadas de $40,010,813.

Entre tanto, en la carrera al premio Eclipse, Flavien Prat es líder absoluto en stakes y pruebas de grado con 73 y 45, respectivamente. Irad Jr., suma 65 y 36. De esas pruebas de grado, el francés tiene 13 primeros en G1 sobre 9 de Irad.

Hoy es el opening day de Santa Anita. Se corren seis pruebas de Grado, de las cuales tres son Grado 1: La Brea S., Malibú S. y el American Oaks S. Un caso hipotético que Irad Ortiz Jr. los ganase todos, no alcanzaría a Prat en victorias en pruebas de alto rango; sin embargo, aumentaría considerablemente la producción en dinero, lo que le daría muchos puntos en la carrera al Premio Eclipse.

Sin duda alguna, la definición del ganador de este año del premio Eclipse Awards como jinete campeón está muy compleja. Ambos jinetes tienen méritos suficientes como para ganarlo. Santa Anita definirá todo. Porque las Breeders’ no lo hicieron del todo.