¡Confirmado! El doblecoronado Sovereingty comenzará su entrenamiento para el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de carreras celebrada hoy en el hipódromo de Gulfstream Park, en Florida en ocasión de correrse el Mr. Prospector G3, prueba en la cual el ejemplar Knightbridge, propiedad del Godolphin, consiguió la victoria, el representante del famoso consorcio Saudí en Estados Unidos, Michael Banahan confirma la noticia que Sovereingty, cumplirá campaña la próxima temporada, al canal de TV FanDuel Racing.

Sovereingty comenzará su etapa de entrenamiento

Tras la victoria de Knightbridge, Michael Banahan fue abordado por el Canal de TV Fan Duel, y se le preguntó cuáles eran las expectativas para el ganador del Kentucky Derby-Belmont Stakes, Sovereignty, a lo cual respondió que el ejemplar está galopando en Keeneland, Lexington, Kentucky, y se reincorporará al establo de Bill Mott en Payson Park en Florida después del 1 de enero para su campaña de 4 años.

"Lo conseguiremos con Bill y luego seguiremos adelante y esperamos tener un año tan bueno el próximo como tuvimos este año", afirmó Banahan.

Mott, habló después de ganar el Mr. Prospector Stakes (G3), dijo que espera que Sovereignty llegue a Payson Park dentro de una semana.

"Sería un buen regalo de Año Nuevo", dijo Mott. "Lo traeremos aquí, veremos dónde está en unas seis semanas y haremos planes a partir de ahí", dijo Michael Banahan, director del Godolphin.

Sovereignty ganó más de $5.6 millones, comenzando la temporada con una victoria en el Fountain of Youth Stakes (G2). Tras quedar segundo, detrás de Tappan Street en el Florida Derby (G1) en abril, Sovereignty se mantendría invicto el resto del año, ganando el Kentucky Derby (G1), el Belmont Stakes (G1), el Jim Dandy Stakes (G2) y finalmente el Travers Stakes (G1). Se preparaba para competir en la Breeders' Cup Classic (G1) el mes pasado cuando una fiebre inoportuna lo obligó a retirarse en California.