¡Oficial! White Abarrio no estará presente este sábado en el Mr. Prospector S. Grado 3 en Gulfstream Park

Este fin de semana en jornada selectiva en el circuito de Gulfstream Park, en la continuidad del Championship Meet, donde se programó este sábado el Mr. Prospector (G3) de $150,000, en el cual aparece inscrito el ejemplar White Abarrio, flamante ganador de la pasada edición de la Pegasus World Cup Invitational de Grado 1, con premio de $3 millones.

Sin embargo, sus conexiones a principios de semana no estaban segura de poder correr este evento, por lo cual se confirmó en la noche de este viernes. Así lo dijo Mark Cornett de C2 Racing Stable, el principal propietario del multimillonario de 6 años.

La decisión fue tomada en conjunto a su entrenador Saffie Joseph Jr., quien decidió junto a sus propietarios que White Abarrio, no corriese esta prueba de siete furlongs y $150,000, que atrajo a ocho caballos. Entonces, la Pegasus de 1.800 metros sería la primera carrera de White Abarrio desde su cuarto puesto el 31 de agosto en la Jockey Club Gold Cup (G1) en Saratoga.

Al no estar presente White Abarrio, las conexiones del ejemplar Sovereignty serían la primera carta para adjudicarse este evento el sábado en Gulfstream Park, con el ejemplar Knightsbridge, un macho de cuatro años hijo de Nyquist, ganador de tres carreras en cinco presentaciones, que incluye un tercer lugar en el Perryville S. (G3) en octubre en el hipódromo de Keeneland.