White Abarrio a la expectativa: Este fin de semana el ganador de la Pegasus World Cup podría estar presente en el Mr. Prospector G3 por $150.000

Este fin de semana será selectiva en el circuito de Gulfstream Park, en la continuidad del Championship Meet. En la jornada del sábado fue programado el Mr. Prospector (G3) de $150,000, en el cual aparece inscrito el ejemplar White Abarrio, flamante ganador de la pasada edición de la Pegasus World Cup Invitational de Grado 1, con premio de $3 millones.

Prueba que le serviría de preparación para correr el próximo en Gulfstream Park. Sin embargo, sus conexiones no están seguras de poder correr este evento, por lo cual hay un 50-50 de probabilidades de correr o no el Mr. Prospector (G3). Así lo dijo Mark Cornett de C2 Racing Stable, el principal propietario del multimillonario de 6 años.

Gulfstream Park: Alvarado, Mott y Godolphin están de turno para esta carrera

En caso de que el entrenador Saffie Joseph Jr. decidiera durante la semana no correr a White Abarrio, correría la prueba de siete furlongs y $150,000, que atrajo a ocho caballos. Entonces, la Pegasus de 1.800 metros sería la primera carrera de White Abarrio desde su cuarto puesto el 31 de agosto en la Jockey Club Gold Cup (G1) en Saratoga.

De no estar presente White Abarrio, las conexiones del ejemplar Sovereignty serían la primera carta para adjudicarse este evento el sábado en Gulfstream Park, con el ejemplar Knightsbridge, un macho de cuatro años hijo de Nyquist, ganador de tres carreras en cinco presentaciones, que incluye un tercer lugar en el Perryville S. (G3) en octubre en el hipódromo de Keeneland.

Como bien se conoce, White Abarrio fue retirado de última hora en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) el pasado mes de noviembre, cuando se dirigía al aparato de partida. Lo cual causó molestias y suspicacias por la decisión tomada por las autoridades del hipódromo de Del Mar. Es importante destacar que la Pegasus World Cup Invitational (G1) a partir de la siguiente edición entró al programa de la serie “Si ganas, estás adentro”, lo que da un cupo directo a la BC Classic 2026.

Mr. Prospecto S. (G3) con una bolsa de $150.000, se corre en 1.400 metros y está pautada para la décima carrera de once programadas. Inicia a las 5:48 p.m., hora de Venezuela. Estos son los inscritos: