En una noche de gala durante los NFL Honors, el mariscal de campo de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue anunciado oficialmente como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2025. Este reconocimiento marca el primer MVP en la ilustre carrera de 17 años del veterano, consolidando su estatus como futuro miembro del Salón de la Fama.

La votación fue una de las más reñidas desde 2003. Stafford obtuvo 366 puntos (24 votos de primer lugar), superando por un margen mínimo al pasador de los New England Patriots, Drake Maye, quien finalizó con 361 puntos.

Números de Stafford en la temporada

A sus 37 años, Stafford culminó una campaña estadística impresionante, liderando la NFL en los tres principales renglones para los mariscales de campo, aunque agridulce por no llegar al Super Bowl LX:

4,707 yardas aéreas (1° de la liga)

46 pases de anotación (1° de la liga)

Un índice de pasador de 109.2. (2° de la liga)

"Es un honor increíble. Este deporte me ha dado todo y poder compartir esto con mi familia y mis compañeros, después de tantos años de trabajo, es algo que no puedo describir", declaró Stafford al recibir el trofeo.

Bajo su liderazgo, los Rams alcanzaron un récord de 12-5 y llegaron hasta el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). El entrenador en jefe, Sean McVay, elogió la resiliencia de su capitán: "Su presencia y calma en medio del caos es lo que nos define como equipo. No hay forma de medir su impacto real solo con estadísticas".

Para alegría de la afición en Los Ángeles, Stafford aprovechó el podio para confirmar que su carrera no ha terminado: "Nos vemos el próximo año", aseguró, confirmando su retorno para la temporada 2026.

Cuándo es el Super Bowl LX

La temporada de la NFL terminará el próximo domingo 8 de frebrero con el Super Bowl LX entre los New England Patriots del venezolano Andrés Borregales y los Seattle Seahawks en el Levi´s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California. Partido que será transmitidio por la Meridiano Televisión de forma exclusiva para toda Venezuela.